Conférence Longwy au fil de l’Art Déco Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Longwy

Conférence Longwy au fil de l'Art Déco

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'Aviation Longwy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-09-19 20:00:00

Conférence Vraiment ? De l'Art Déco dans le Pays-Haut ? par Jade Berger, doctorante et enseignante à l'École d'architecture de Nancy, et Pierre Toussenot, docteur en histoire contemporaine et chargé de mission patrimoine industriel et mémoire ouvrière à l'Agglomération du Grand Longwy.Tout public

English :

Conference « Really? Art Deco in the Pays-Haut? » by Jade Berger, doctoral student and lecturer at the Nancy School of Architecture, and Pierre Toussenot, PhD in contemporary history and head of the industrial heritage and working-class memory project at the Greater Longwy Conurbation.

German :

Vortrag « Wirklich? Art Deco im Pays-Haut? » von Jade Berger, Doktorandin und Dozentin an der École d'architecture de Nancy, und Pierre Toussenot, Doktor der Zeitgeschichte und Beauftragter für Industriekultur und Arbeitergedächtnis in der Agglomération du Grand Longwy.

Italiano :

Conferenza « Davvero? L'Art Déco nel Pays-Haut? » di Jade Berger, dottoranda e docente presso la Scuola di Architettura di Nancy, e Pierre Toussenot, dottore in storia contemporanea e responsabile del progetto sul patrimonio industriale e la memoria operaia presso la Greater Longwy Conurbation.

Espanol :

Conferencia « ¿En serio? ¿Art Déco en Pays-Haut? a cargo de Jade Berger, doctoranda y profesora en la Escuela de Arquitectura de Nancy, y Pierre Toussenot, doctor en Historia Contemporánea y responsable del proyecto Patrimonio industrial y memoria obrera en la aglomeración de Longwy.

