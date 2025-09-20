Conférence « L’or blanc : le sel, des Gaulois aux Gallo-Romains » Forum antique de Bavay Bavay

Conférence « L’or blanc : le sel, des Gaulois aux Gallo-Romains » Samedi 20 septembre, 15h00 Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le sel est indispensable à la survie de tous les êtres vivants. Nos ancêtres l’ont compris très tôt. Ils ont inventé des processus de récupération de sel pour pouvoir l’utiliser en cuisine et pour conserver l’alimentation. Cette conférence sera l’occasion de comprendre comment est produit le sel et de découvrir ses usagers.

Animée par Armelle Masse, Directrice du Forum antique de Bavay

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s’imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

