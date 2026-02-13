Conférence : L’or de Beaune, des Gaulois au XXe siècle, Salle des Fêtes de Beaune-les-Mines, Limoges

Conférence : L’or de Beaune, des Gaulois au XXe siècle Samedi 28 février, 17h00 Salle des Fêtes de Beaune-les-Mines Haute-Vienne

Entrée libre sous réserve des places disponibles

UNE CONFÉRENCE QUI VAUT SON PESANT D’OR

D’abord exploité par les Gaulois, le gisement aurifère de Beaune-les-Mines a été redécouvert à la fin du XIXème siècle. Laissez-vous conter l’épopée méconnue du passé minier de Beaune-les-Mines.

Par Gilles Valleton.

Service Ville d’art et d’histoire – tél. : 05 55 45 85 26

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Salle des Fêtes de Beaune-les-Mines 154 avenue Georges Guingouin Limoges Limoges 87280 Beaune-les-Mines Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Cette conférence vous propose d’aborder le passé minier de Beaune-les-Mines. #Villedartetdhistoire

© Photothèque Paul Colmar