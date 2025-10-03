Conférence l’ordre de Grandmont et le Celle du Cluzeau Forgeneuve Meuzac

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Robert Chanaud, ancien directeur des archives départementales du Département de la Haute-Vienne, vous proposera une conférence sur l’ordre de Grandmont et la celle du Cluzeau de Meuzac. .

