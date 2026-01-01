Conférence L’Ordre de la dette Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Conférence L’Ordre de la dette

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Benjamin Lemoine, économiste et directeur de recherches au CNRS, en partenariat avec l’association UCPO, viendra nous montrer comment l’État a perdu, par choix politiques, la maîtrise du financement de sa dette au profit des marchés qui, en retour, contraignent les politiques sociales de l’État.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

