Conférence Lorenzo Da Ponte (1749-1838), la vie aventureuse du librettiste de Mozart Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence Lorenzo Da Ponte (1749-1838), la vie aventureuse du librettiste de Mozart Salle François Mitterrand Villeréal lundi 13 avril 2026.

Conférence Lorenzo Da Ponte (1749-1838), la vie aventureuse du librettiste de Mozart

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Denis Gauthier, professeur agrégé honoraire.

Auteur de plus de cinquante livrets, Lorenzo Da Ponte est connu comme le librettiste des trois plus grands opéras de Mozart, Les Noces de Figaro (1786), Don Giovanni (1787) et Cosi Fan Tutte (1790). Il est aussi l’introducteur et le propagateur de la langue, de la littérature et de l’opéra italien en Amérique.

Une vie aventureuse et libertine, les intrigues du milieu théâtral lui firent souvent changer de ville, Venise, Vienne, Londres et New York abbé, poète, dramaturge, librettiste, époux, père, épicier, libraire puis professeur d’Italien au Columbia Collège de New York, future Université Columbia.

Mort à 89 ans à New York, il eut droit à de grandes funérailles dans la cathédrale Saint Patrick de Mulberry Street à Manhattan. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

English :

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this lecture will be presented by Denis Gauthier, honorary associate professor.

German : Conférence Lorenzo Da Ponte (1749-1838), la vie aventureuse du librettiste de Mozart

Diese von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais organisierte Konferenz wird Ihnen von Denis Gauthier, Professeur agrégé honoraire, präsentiert.

Italiano :

Organizzata dall’Université du temps libre du Pays Villeréalais, questa conferenza sarà tenuta da Denis Gauthier, professore onorario.

Espanol :

Organizada por la Université du temps libre du Pays Villeréalais, esta conferencia correrá a cargo de Denis Gauthier, profesor honorario.

