Conférence : L’orgue, de l’antique au numérique Salle deï Mouffus Collobrières

Conférence : L’orgue, de l’antique au numérique Samedi 20 septembre, 10h00 Salle deï Mouffus Var

Entrée libre, sans réservation

Par Frédéric Thibault, facteur d’orgues, suivie de la visite de l’orgue de l’église Notre-Dame des Victoires. L’orgue, construit en 1893 par l’abbé Victor Tronchet, prêtre et facteur d’orgues, l’instrument est actuellement en pleine restauration. Frédéric Thibault présentera son histoire et les travaux engagés depuis 2022.

Salle deï Mouffus 16 Boulevard Lazare Carnot 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez participer à une conférence sur l’orgue, et une visite de l’église Notre-Dame des Victoires. Journées Européennes du patrimoine Collobrières

Mairie de Collobrières