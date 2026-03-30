Conférence : L’orientalisme Maison de quartier des Dervallières Nantes
Conférence : L’orientalisme Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 9 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 –
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant
Venez assiter à la conférence sur l’Orientalisme, le jeudi 9 avril, à 18h, à la Maison de quartier des Dervallières. Une conférence proposé par le Musée d’arts de Nantes dans le cadre du dispositif Connivences. Gratuit.
Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr
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