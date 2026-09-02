Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

CONFÉRENCE LOUFOQUE L’AFFAIRE SARDINES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Conférence loufoque avec Damien Smagghe. Une enquête scientifique totalement absurde, drôle et mordante pour toute la famille !

Plongez dans une enquête scientifique totalement absurde avec le comédien Damien Smagghe. Dans cette adaptation décalée du spectacle d’Éric Sanka, préparez-vous à une fausse conférence menée avec un sérieux imperturbable et un humour ravageur. Un moment théâtral drôle, interactif et mordant, idéal pour toute la famille. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

A zany talk with Damien Smagghe. A completely absurd, funny, and biting scientific investigation for the whole family!

L’événement CONFÉRENCE LOUFOQUE L’AFFAIRE SARDINES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34