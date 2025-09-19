Conférence « Louis Bénigne Baudot et la Chartreuse de Champmol » Amphithéâtre du Centre hospitalier La Chartreuse Dijon

Conférence « Louis Bénigne Baudot et la Chartreuse de Champmol » Vendredi 19 septembre, 17h00 Amphithéâtre du Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or

Accès dans la limite des places disponibles (80 personnes maximum).

Clément Lassus-Minvielle, historien et guide-conférencier, proposera une conférence consacrée à Louis Bénigne Baudot (1765–1844), magistrat dijonnais et érudit bourguignon. Spécialiste de l’histoire régionale, Baudot s’est particulièrement intéressé à la Chartreuse de Champmol à la fin du XVIIIe siècle.

