Conférence: Louis de Nussac (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Louis de Nussac (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Zoé Meyer

Chercheuse de provenance et généalogiste

Figure majeure de la vie culturelle briviste, Louis de Nussac (1869-1951) fut aussi le conservateur du musée.

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

