Conférence Louis Debierre (1842-1920) facteur d’orgues nantais, homme engagé, patron social Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 18:00

Gratuit : oui

Âgé de vingt ans, Louis Debierre livre son premier orgue pour l’Œuvre de Notre-Dame de Toutes-Joies de Nantes (1862). En 1919, il se retire après avoir construit ou restructuré 260 orgues. En 1872, il met au point un orgue miniaturisé destiné à remplacer les harmoniums. Ces « portatifs » qui prirent en 1882 le nom de « Portatifs à tuyaux Polyphones », sont livrés partout en France et sur tous les continents (284 produits). Génie des arts appliqués, il conçoit des innovations qu’il brevète, comme l’usage de l’électricité facilitant le tirage des notes : orgue du Théâtre Graslin (1888) puis de Notre-Dame de Bon-Port.La riche carrière de Louis Debierre, homme engagé dans son siècle et patron ouvert au progrès social, mérite d’être contée. Sa Manufacture, la plus originale et fonctionnelle de France, implantée près de Saint-Clément, se doit d’être présentée. En 1919, il cède son œuvre à un facteur expérimenté, Georges Gloton, à charge de la transmettre à son petit-fils, Joseph Beuchet. La Manufacture, plus que centenaire, alors la plus importante de France, fermera ses portes en 1980.Conférence animée par M. Pierre Legal, Professeur émérite d’Histoire du droit. Doyen honoraire de la Faculté de droit de Nantes.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

