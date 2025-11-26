Conférence Louis XI, quelle(s) histoire(s) ?! Bourges

Conférence Louis XI, quelle(s) histoire(s) ?!

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges

Début : 2025-11-26 18:30:00

2025-11-26

Plongez dans l’univers fascinant de ce souverain complexe lors de cette conférence animée par l’historien Jean-François Donny,

Cette rencontre vous dévoilera les multiples facettes de ce roi méconnu, entre rumeurs, réalités politiques et héritage régional. Un moment privilégié pour (re)découvrir l’histoire berrichonne sous un angle inédit. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 66 direction.archives@departement18.fr

English :

Immerse yourself in the fascinating world of this complex ruler during this lecture hosted by historian Jean-François Donny,

German :

Tauchen Sie bei dieser von dem Historiker Jean-François Donny geleiteten Konferenz in die faszinierende Welt dieses komplexen Herrschers ein,

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo di questo complesso sovrano durante la conferenza dello storico Jean-François Donny,

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de este complejo gobernante en esta conferencia del historiador Jean-François Donny,

