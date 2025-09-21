Conférence : « Louis XIV, le Louvre et le destin d’un palais » Le Pan’Art Castres

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles (45 places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Louis XIV et le Louvre : d’un palais royal à un musée universel

Conférence par Pierre Clanet

Louis XIV, le Roi-Soleil, a profondément marqué le destin du Louvre. Il y fit ériger la majestueuse Colonnade, y installa académies et artistes, et transforma le palais en un véritable foyer des arts.

Mais en choisissant Versailles pour incarner sa gloire, il offrit au Louvre une nouvelle vocation : non plus palais des rois, mais écrin des chefs-d’œuvre, appelé à devenir le plus grand musée du monde.

Une conférence passionnante pour redécouvrir comment l’histoire du pouvoir a façonné l’histoire de l’art.

Le Pan’Art 2 Rue Beaujeu, 81100 Castres Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0786283740 http://www.association-cerberus.fr Les belles aventures commencent par de belles rencontres. D’un côté le salon de thé Champs du Sud qui régale les appétits et les sens avec générosité depuis près de 15 ans. De l’autre, l’association Cerberus désireuse de faire briller le territoire et ses énergies par la culture, le patrimoine et le soutien aux initiatives.

Ensemble, soutenus par de précieux partenaires, ils ont imaginé Le Pan’Art (Pan > Tous / Art : tous les arts). Ce petit cœur culturel en plein cœur de Castres a la vocation d’être un laboratoire à idées. Ouvert aux porteurs de projets souhaitant tester une animation, animer des ateliers ou tout simplement échanger, Le Pan’Art met à disposition ses salles. Il est géré par l’association Cerberus main dans la main avec Champs du Sud.

Le centre accueille également une Microbibli ouverte le mercredi après-midi (14h00 > 18h00) et le samedi matin (9h00 > 13h00). Il ne s’agit pas de créer une nouvelle bibliothèque parmi les autres, déjà actives sur le territoire. Nous pensons néanmoins que le livre constitue un merveilleux canal pour construire des projets, de la conférence au club lecture, en passant par le concert ou le festival. Vous pourrez emprunter des livres en adhérant à l’association Cerberus (20€ / an), emprunt illimité à raison de deux ouvrages en même temps.

On croit si fort au pouvoir des livres que nous avons avec la Commune et l’école de Boissezon, et la compagnie de théâtre La Grande Mêlée, participé à l’ouverture d’une bibliothèque jeunesse “Le Coffre à Histoires”. Un autre projet avec le village de Murat-sur-Vèbre est en cours. Une constellation de cœurs culturels se forme…

