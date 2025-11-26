Conférence Louis XIV par Rigaud l’image officielle du pouvoir Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Louis XIV par Rigaud l’image officielle du pouvoir

Par Jean-Sébastien Bertrand, conférencier.

Louis XIV , Hyacinthe Rigaud , et de suite se dresse devant nos yeux le tableau de la monarchie française. Rigaud a réussi un coup de maître renouveler l’image officielle du pouvoir. Si l’ensemble des regalia est bien présent, la position, les couleurs ou encore le visage du monarque sont étudiés avec minutie par l’artiste pour que rien ne soit laissé au hasard… Cette conférence nous plonge dans les secrets de cette peinture afin de mieux comprendre en quoi elle est l’image officielle du pouvoir .

English :

By Jean-Sébastien Bertrand, lecturer.

Louis XIV , Hyacinthe Rigaud , and right away we see the picture of the French monarchy. Rigaud pulled off a masterstroke: renewing the official image of power. While all the regalia is present, the position, colors and face of the monarch are meticulously studied by the artist, so that nothing is left to chance? This lecture takes us deep into the secrets of this painting, to better understand how it is the official image of power .

Reservations recommended.

German :

Von Jean-Sébastien Bertrand, Referent.

Ludwig XIV. , Hyacinthe Rigaud , und sofort entsteht vor unseren Augen das Bild der französischen Monarchie. Rigaud gelang ein Meisterstück: die Erneuerung des offiziellen Bildes der Macht. Die Regalien sind zwar vorhanden, aber die Position, die Farben und das Gesicht des Monarchen sind vom Künstler genauestens studiert worden, damit nichts dem Zufall überlassen wird Dieser Vortrag führt uns in die Geheimnisse dieser Malerei ein, um besser zu verstehen, warum sie das offizielle Bild der Macht ist.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Di Jean-Sébastien Bertrand, docente.

Luigi XIV , Hyacinthe Rigaud , e subito vediamo l’immagine della monarchia francese. Rigaud ha messo a segno un colpo da maestro: rinnovare l’immagine ufficiale del potere. Sebbene siano presenti tutti i regalia, la posizione, i colori e persino il volto del monarca sono studiati meticolosamente dall’artista affinché nulla sia lasciato al caso? Questo intervento ci porta in profondità nei segreti di questo dipinto, per aiutarci a capire meglio come esso sia l’immagine ufficiale del potere .

È consigliata la prenotazione.

Espanol :

Por Jean-Sébastien Bertrand, conferenciante.

Luis XIV , Hyacinthe Rigaud , y enseguida vemos la imagen de la monarquía francesa. Rigaud dio un golpe maestro: renovar la imagen oficial del poder. Si bien todas las galas están presentes, la posición, los colores e incluso el rostro del monarca están minuciosamente estudiados por el artista para que nada quede al azar.. Esta conferencia nos adentra en los secretos de este cuadro, para ayudarnos a comprender mejor por qué es la imagen oficial del poder .

Se recomienda reservar.

