Conférence Louis XVI à Cherbourg Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Conférence Louis XVI à Cherbourg

Début : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Louis XVI à Cherbourg pour inaugurer son port militaire.

Bertrand RENARD, ex animateur des chiffres et des lettres, passionné d’histoire, fait revivre cette rencontre avec les Normands.

Proposé par Théâtre en Cotentin. .

