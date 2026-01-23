Conférence Louis XVI à Cherbourg Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église
Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche
Début : 2026-02-19 16:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Louis XVI à Cherbourg pour inaugurer son port militaire.
Bertrand RENARD, ex animateur des chiffres et des lettres, passionné d’histoire, fait revivre cette rencontre avec les Normands.
Proposé par Théâtre en Cotentin. .
