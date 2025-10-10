Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot

Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile

Salle des Fêtes Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le Lions Club de Mortagne Au Perche vous invite à une passionnante conférence sur l’histoire de la naissance de l’industrie automobile, dont la plupart ignorent qu’une femme remarquable en fut à l’origine.

Cette conférence sera animée par Alain de Savigny, écrivain passionnant de nombreux livres sur des femmes d’exception qui toujours restées et injustement méconnues… ont eu un incroyable destin.

A l’issue de sa conférence, l’auteur dédicacera son livre avec quelques autres ouvrages autour d’un verre de l’amitié.

Les droits d’entrée seront intégralement reversés à l’importante cause Enfants-Cancers-Santé . .

Salle des Fêtes Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche