Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot
Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot vendredi 10 octobre 2025.
Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile
Salle des Fêtes Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le Lions Club de Mortagne Au Perche vous invite à une passionnante conférence sur l’histoire de la naissance de l’industrie automobile, dont la plupart ignorent qu’une femme remarquable en fut à l’origine.
Cette conférence sera animée par Alain de Savigny, écrivain passionnant de nombreux livres sur des femmes d’exception qui toujours restées et injustement méconnues… ont eu un incroyable destin.
A l’issue de sa conférence, l’auteur dédicacera son livre avec quelques autres ouvrages autour d’un verre de l’amitié.
Les droits d’entrée seront intégralement reversés à l’importante cause Enfants-Cancers-Santé . .
Salle des Fêtes Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
English : Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Louise Cayrol l’exaltante muse de pionniers de l’automobile L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche