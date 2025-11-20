Conférence Louise de Savoie Place de l’Hôtel de ville Angoulême

Place de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville d’Angoulême Angoulême Charente

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Louise de Savoie par Aubrée David-Chapy. Mère de François Ier, première femme à porter le titre de régente du royaume, en 1515 et 1525, elle occupa une place éminente à la tête de l’État. Elle porta à son apogée le pouvoir au féminin.

Louise de Savoie by Aubrée David-Chapy. Mother of François I, the first woman to hold the title of regent of the kingdom, in 1515 and 1525, she occupied an eminent position at the head of state. She brought feminine power to its apogee.

Louise von Savoyen von Aubrée David-Chapy. Als Mutter von Franz I. und erste Frau, die 1515 und 1525 den Titel einer Regentin des Königreichs trug, nahm sie eine herausragende Stellung an der Spitze des Staates ein. Sie brachte die weibliche Macht auf ihren Höhepunkt.

Luisa di Savoia di Aubrée David-Chapy. Madre di Francesco I e prima donna a ricoprire il titolo di reggente del regno, nel 1515 e nel 1525, ricoprì una posizione eminente a capo dello Stato. Portò il potere femminile al suo apogeo.

Luisa de Saboya por Aubrée David-Chapy. Madre de Francisco I y primera mujer que ostentó el título de regente del reino, en 1515 y 1525, ocupó un lugar eminente en la jefatura del Estado. Llevó el poder femenino a su apogeo.

