Conférence Louise Nevelson et le rebut Metz

Conférence Louise Nevelson et le rebut

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 11:15:00

Date(s) :

2026-02-08

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions

Par Deborah Laks, historienne de l’art

Louise Nevelson unifie ses matériaux sous une couche de peinture, à tel point que les formes apparaissent principalement par leurs contours. En revanche dès que l’on se déplace, des irrégularités apparaissent sur les morceaux de bois assemblés on y perçoit des textures, des bosselages qui signalent leurs vies antérieures. La provenance, l’usage, demeurent présents sous la peinture, qui tempère cependant la multitude d’informations contenues dans ces traces du passé. Dans l’œuvre advient autre chose, une harmonie qui tient à bien plus qu’à la somme des parties, une cohérence nourrie de variations apparemment infinies. Nous regarderons ensemble la manière dont Louise Nevelson dirige le matériau de récupération, comme une cheffe son orchestre, en maintenant les timbres spécifiques de chaque élément tout en dégageant une ligne symphonique claire que nous chercherons à saisir et à comprendre.

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée aux expositions du jour.Tout public

14 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions

By Deborah Laks, art historian

Louise Nevelson unifies her materials under a layer of paint, so much so that shapes appear mainly by their outlines. However, as soon as you move around, irregularities appear on the assembled pieces of wood: textures and dents that indicate their previous lives. The provenance and use of the pieces are still present beneath the paint, which nevertheless tempers the multitude of information contained in these traces of the past. Something else emerges in the work, a harmony that depends on much more than the sum of its parts, a coherence nourished by seemingly infinite variations. Together, we’ll look at the way Louise Nevelson conducts the salvaged material, like a conductor directs her orchestra, maintaining the specific timbres of each element while at the same time creating a clear symphonic line that we’ll try to grasp and understand.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

L’événement Conférence Louise Nevelson et le rebut Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ