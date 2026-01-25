Conférence Louise Nevelson et les environnements

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 11:45:00

fin : 2026-01-25 12:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions

Par Anne Horvath, Commissaire de l’exposition et Responsable du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz

Au cœur de son premier environnement intitulé Moon Garden + One, réalisé en 1958 et reconstitué de manière exceptionnelle dans l’exposition, cette conférence dévoile le cheminement de l’artiste pour aboutir à une forme artistique que l’on nommera bientôt l’installation. De l’occupation de l’espace à l’éclairage bleu nimbant les sculptures murales, Nevelson a pensé cette œuvre totale dans ses moindres détails.

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée aux expositions du jour.Tout public

14 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions

By Anne Horvath, Exhibition Curator and Head of Programming, Centre Pompidou-Metz

At the heart of his first environment, Moon Garden + One, created in 1958 and exceptionally reconstituted in the exhibition, this talk reveals the artist?s path to an art form that would soon be known as installation. From the use of space to the blue lighting of the wall sculptures, Nevelson planned this total work down to the last detail.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

L’événement Conférence Louise Nevelson et les environnements Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ