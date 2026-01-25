Conférence Louise Nevelson et les environnements Metz
Conférence Louise Nevelson et les environnements Metz dimanche 25 janvier 2026.
Conférence Louise Nevelson et les environnements
1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 11:45:00
fin : 2026-01-25 12:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions
Par Anne Horvath, Commissaire de l’exposition et Responsable du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz
Au cœur de son premier environnement intitulé Moon Garden + One, réalisé en 1958 et reconstitué de manière exceptionnelle dans l’exposition, cette conférence dévoile le cheminement de l’artiste pour aboutir à une forme artistique que l’on nommera bientôt l’installation. De l’occupation de l’espace à l’éclairage bleu nimbant les sculptures murales, Nevelson a pensé cette œuvre totale dans ses moindres détails.
Entrée libre sur présentation du billet d’entrée aux expositions du jour.Tout public
14 .
1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions
By Anne Horvath, Exhibition Curator and Head of Programming, Centre Pompidou-Metz
At the heart of his first environment, Moon Garden + One, created in 1958 and exceptionally reconstituted in the exhibition, this talk reveals the artist?s path to an art form that would soon be known as installation. From the use of space to the blue lighting of the wall sculptures, Nevelson planned this total work down to the last detail.
Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.
L’événement Conférence Louise Nevelson et les environnements Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ