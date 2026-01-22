Conférence Louise Nevelson et les Moving-Static-Moving Figures Metz

Conférence Louise Nevelson et les Moving-Static-Moving Figures

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz Moselle

Dimanche 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 11:15:00

2026-03-29

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions

Par Hélène Marquié, Responsable du département d’études de genre de l’Université de Paris

L’œuvre de Louise Nevelson n’évoque pas spontanément la danse. Pourtant… Partant de ces sculptures au titre paradoxal, Moving-Static-Moving Figure, Hélène Marquié, professeure à l’université de Paris 8 et spécialiste en danse, éclaire la place de celle-ci dans l’univers et les processus de création de l’artiste. Une vision de leur art et une conception de l’énergie créatrice communes, ainsi que des questionnements convergents, relient Louise Nevelson aux grandes artistes de la modernité chorégraphique, Marie-Wigman en Allemagne, Isadora Duncan et surtout Martha Graham aux États-Unis. Avec elles, Louise Nevelson est au premier plan d’une modernité préoccupée de briser les cadres et les frontières des différents domaines.

Entrée libre sur présentation du billet d'entrée aux expositions du jour.

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions

By Hélène Marquié, Head of the Gender Studies Department at the University of Paris

Louise Nevelson?s work does not spontaneously evoke dance. Yet… Hélène Marquié, professor at the University of Paris 8 and a specialist in dance, takes as her starting point the paradoxically titled Moving-Static-Moving Figure, and sheds light on the place of dance in the artist?s universe and creative processes. A shared vision of their art and conception of creative energy, as well as converging questions, link Louise Nevelson to the great artists of choreographic modernity, Marie-Wigman in Germany, Isadora Duncan and above all Martha Graham in the United States. With them, Louise Nevelson was at the forefront of a modernity preoccupied with breaking down the frameworks and boundaries of different fields.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

