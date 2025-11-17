Conférence L’ours polaire, le roi de l’Arctique Salle Denfert Rochereau Decize

Conférence L’ours polaire, le roi de l’Arctique

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert-Rochereau Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : 2025-11-17

Début : 2025-11-17 18:00:00

fin : 2025-11-17 20:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Cette conférence sera animée par Bruno Guégan, ornithologue et naturaliste de terrain. Depuis plus de 40 ans, il arpente les régions polaires, accompagnant plus de 80 expéditions en Arctique et en Antarctique. Spécialiste de l’adaptation des peuples du Grand Nord, de la géologie et de la paléoarchéologie, il partage avec passion ses connaissances sur ces milieux extrêmes.

Cette soirée sera l’occasion d’échanger avec un expert dont les expériences hors normes enrichissent notre compréhension de ces territoires uniques.

Conférence proposée par la Ville de Decize et la Délégation à l’Environnement.

Entrée libre et ouverte à tous .

Salle Denfert Rochereau, Rue Denfert-Rochereau, Decize 58300, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Conférence L’ours polaire, le roi de l’Arctique Decize a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Sud Nivernais