Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ? Maison des associations Royan
Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ? Maison des associations Royan mardi 31 mars 2026.
Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ?
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Nous souhaitons tous vivre en harmonie avec nos proches. Mais parfois, nos émotions perturbatrices prennent le dessus, et cette harmonie est fragilisée.
.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 54 61 50 royan@dhagpo.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We all want to live in harmony with our loved ones. But sometimes our disruptive emotions get the better of us, and that harmony is undermined.
L’événement Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ? Royan a été mis à jour le 2026-02-02 par Mairie de Royan