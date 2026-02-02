Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ? Maison des associations Royan

Conférence L’ouverture du coeur vers une proximité naturelle envers tous ?

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Nous souhaitons tous vivre en harmonie avec nos proches. Mais parfois, nos émotions perturbatrices prennent le dessus, et cette harmonie est fragilisée.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 54 61 50 royan@dhagpo.org

English :

We all want to live in harmony with our loved ones. But sometimes our disruptive emotions get the better of us, and that harmony is undermined.

