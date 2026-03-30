CONFÉRENCE LPO Bédarieux
CONFÉRENCE LPO Bédarieux jeudi 16 avril 2026.
CONFÉRENCE LPO
Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
le Monde extraordinaire des chauves-souris
Le jeudi 16 avril 2026
Rencontre du groupe local Haute Vallée de l’Orb avec une conférence sur le Monde extraordinaire des chauves-souris , suivie d’un film Une vie de grand Rhinolophe , d’une échange d’idées et une petite sortie pour mieux connaître ces mammifères remarquable.
Lieu Bédarieux (34)
Point de rendez-vous Campotel les Trois Vallées
Horaire 19h à 21h
Réservation Non
Prix Gratuit
Accessibilité Handicapés
Accessibilité sourds et malentendants Non
Aveugles et malvoyants Non
Personnes à mobilité réduite Oui
Personnes en situation de handicap mental Non
Contact
Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com. .
Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Extraordinary World of Bats
L’événement CONFÉRENCE LPO Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB