CONFÉRENCE LPO

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

le Monde extraordinaire des chauves-souris

Le jeudi 16 avril 2026

Rencontre du groupe local Haute Vallée de l’Orb avec une conférence sur le Monde extraordinaire des chauves-souris , suivie d’un film Une vie de grand Rhinolophe , d’une échange d’idées et une petite sortie pour mieux connaître ces mammifères remarquable.

Lieu Bédarieux (34)

Point de rendez-vous Campotel les Trois Vallées

Horaire 19h à 21h

Réservation Non

Prix Gratuit

Accessibilité Handicapés

Accessibilité sourds et malentendants Non

Aveugles et malvoyants Non

Personnes à mobilité réduite Oui

Personnes en situation de handicap mental Non

Contact

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com

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English :

The Extraordinary World of Bats

L’événement CONFÉRENCE LPO Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB