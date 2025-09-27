CONFÉRENCE LSE TÊTES RENVERSANTES Sucé-sur-Erdre
CONFÉRENCE LSE TÊTES RENVERSANTES Sucé-sur-Erdre samedi 27 septembre 2025.
CONFÉRENCE LSE TÊTES RENVERSANTES
Jardin des rêves- la médiathèque Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
250 épisodes par Claude Monet
L’artiste s’est construit un décor sur mesure où il peut observer les couleurs changeantes des saisons, les reflets des feuilles sur l’eau, la lumière sur les nénuphars…
Durée 45 min
Public adulte
Entrée libre .
Jardin des rêves- la médiathèque Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21 mediatheque@suce-sur-erdre.fr
English :
250 episodes by Claude Monet
German :
250 Episoden von Claude Monet
Italiano :
250 episodi di Claude Monet
Espanol :
250 episodios de Claude Monet
L’événement CONFÉRENCE LSE TÊTES RENVERSANTES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays Erdre Canal Forêt