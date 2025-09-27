CONFÉRENCE LSE TÊTES RENVERSANTES Sucé-sur-Erdre

Jardin des rêves- la médiathèque Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

250 épisodes par Claude Monet

L’artiste s’est construit un décor sur mesure où il peut observer les couleurs changeantes des saisons, les reflets des feuilles sur l’eau, la lumière sur les nénuphars…

Durée 45 min

Public adulte

Entrée libre .

Jardin des rêves- la médiathèque Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21 mediatheque@suce-sur-erdre.fr

English :

250 episodes by Claude Monet

German :

250 Episoden von Claude Monet

Italiano :

250 episodi di Claude Monet

Espanol :

250 episodios de Claude Monet

