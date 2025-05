Conférence : L’U-Boot-Bunker de Saint-Nazaire, de la Libération aux années 1990 – Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes, 20 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Tout public

Un lieu commun suggère que les anciennes bases protégées pour les submersibles allemands (U-Bunkers) auraient été abandonnées lors des libérations des villes portuaires avant d’être reconverties en points culturels centraux. Or, les composantes du Service historique de la Défense (SHD) et les Archives départementales permettent d’entrevoir que les U-Bunkers n’ont pas été des édifices oubliés lors de la Reconstruction. Au contraire, alvéoles et arrière-boxes ont fait l’objet de diverses réutilisations, militaires et civiles. Les fonds contemporains des Archives départementales de Loire-Atlantique éclairent justement sur les réutilisations industrialo-portuaires civiles de l’U-Bunker de Saint-Nazaire.Au travers de documents conservés aux Archives départementales venez découvrir l’histoire post-Seconde Guerre mondiale de « la base » de Saint-Nazaire.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://archives.loire-atlantique.fr/