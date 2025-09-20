Conférence : « Luang-Prabang, la sauvegarde d’une ville du patrimoine mondial » Hôtel de Bernis Nîmes

Conférence : « Luang-Prabang, la sauvegarde d’une ville du patrimoine mondial » Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de Bernis Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Depuis 1995, la ville laotienne de Luang Prabang est inscrite à l’UNESCO et fait l’objet d’une politique de coopération entre la France et le Laos. Yves Dauge, l’une des figures de ce projet, propose une conférence rétrospective. L’événement inclut une dédicace de l’ouvrage « Luang-Prabang : la sauvegarde d’une ville du patrimoine mondial à l’avenir incertain ».

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie C’est l’une des maisons les plus anciennes et les plus magnifiques de la ville. Sa façade gothique remonte au XVe siècle et présente de magnifiques fenêtres à meneaux. Au rez-de-chaussée, la voûte en plein cintre abritait autrefois une boutique médiévale. La cour datant du XVIIe siècle est particulièrement remarquable, s’inspirant des arènes avec ses arches et son puits central. Les façades donnant sur la cour ont été réaménagées sous le règne de Louis XIII, adoptant ainsi le style du temple de Diane.

