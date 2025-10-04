Conférence ludique Airvault

Dans le cadre du Festival Terre de Lecture(s), une conférence ludique est organisée à la médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, le samedi 4 octobre, à 16 h. Venez écouter Mesdames, Messieurs…, un spectacle où s’entremêlent la comédie et le souffle de l’Histoire, pour redécouvrir, en musique, des discours célèbres sur l’engagement de grandes figures de l’Histoire, telles que Louise Michel, Nelson Mandela, Franklin Roosevelt… mais aussi de personnages incontournables, comme Aragorn et William Wallace ! Informations 05.49.63.27.41 ou mediatheque@cc-avt.fr .

