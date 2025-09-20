Conférence ludique : qui était Rose Valland ? Médiathèque de Nétreville – Micro-Folie Évreux

Conférence ludique : qui était Rose Valland ? Médiathèque de Nétreville – Micro-Folie Évreux samedi 20 septembre 2025.

Durée 1h30, dès 7 ans.

Qui était Rose Valland et comment a-t-elle sauvé des milliers d’œuvres d’art durant la Seconde Guerre Mondiale ? Incarnez un conservateur de musée et apprenez à dresser le portrait-robot d’une œuvre, à la manière des carnets de Rose Valland.

Découvrez de manière ludique le contexte de la protection du patrimoine pendant la seconde guerre mondiale, les héros cachés de cette action méconnue, et le travail encore en cours aujourd’hui pour restituer les oeuvres à leurs propriétaires.

Renseignements : microfolie@evreux.fr ou au 02 32 22 62 05 et 06 89 33 61 47

Médiathèque de Nétreville – Micro-Folie 10 rue Jean-Bart, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 38 62 62 [{« link »: « mailto:microfolie@evreux.fr »}]

