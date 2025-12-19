Conférence Lumière sur Over the swell Ar Presbital Locquirec
Conférence Lumière sur Over the swell Ar Presbital Locquirec dimanche 5 avril 2026.
Conférence Lumière sur Over the swell
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Ar Presbital accueille une nouvelle conférence, animée par Hugues de Kerdrel, lauréat du prestigieux Explorers Club 50.
Cette conférence mettra en lumières les très belles actions environnementales pour la protection du requin baleine en Atlantique Sud. Elle sera accompagnée en musique, par le groupe La Brigade des Morses.
Plus d’infos www.overtheswell.com
Places limitées à 80 personnes, sans réservation.
Ouverture des portes à 14h30 et début de la conférence à 15h. .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne
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English : Conférence Lumière sur Over the swell
L’événement Conférence Lumière sur Over the swell Locquirec a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BAIE DE MORLAIX