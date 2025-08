Conférence « L’univers de Picasso » par Marie-Hélène Adam Château de Simiane Valréas

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Début : Jeudi 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 19:00:00

2025-09-11

Peintre prodige, sculpteur inventif, graveur virtuose, Pablo Picasso (1881-1973) a traversé le XXe siècle en bouleversant les codes de l’art !

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Prodigious painter, inventive sculptor, virtuoso engraver, Pablo Picasso (1881-1973) spanned the 20th century, shattering the codes of art!

Pablo Picasso (1881-1973), Wunderkind unter den Malern, erfinderischer Bildhauer und virtuoser Graveur, hat das 20. Jahrhundert durchlebt und dabei die Codes der Kunst auf den Kopf gestellt!

Pittore prodigioso, scultore inventivo e incisore virtuoso, Pablo Picasso (1881-1973) ha attraversato il XX secolo, stravolgendo i codici dell’arte!

Pintor prodigioso, escultor inventivo y grabador virtuoso, Pablo Picasso (1881-1973) recorrió el siglo XX trastocando los códigos del arte

