Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux

Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux jeudi 4 décembre 2025.

Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD

Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD professeur agrégée Lettres Classiques .

Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.reilles@wanadoo.fr

English : Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD

German : Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD

Italiano :

Espanol : Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD

L’événement Conférence L’Univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire par Marie-Béatrice RICAUD Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux