Conférence L’Univers vu du ciel Auditorium du lycée Leonard Limosin Limoges

Conférence L’Univers vu du ciel

Auditorium du lycée Leonard Limosin 13 Rue des Clairettes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’Association des Anciens Elèves et Fonctionnaires du lycée Léonard Limosin propose la conférence L’Univers vu du ciel , en présence de la docteure en astrophysique et techniques spatiales Sophie Remy.

Informations complémentaires auprès du lycée. .

