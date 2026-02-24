Conférence L’Univers vu du ciel Auditorium du lycée Leonard Limosin Limoges
Auditorium du lycée Leonard Limosin 13 Rue des Clairettes Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
L’Association des Anciens Elèves et Fonctionnaires du lycée Léonard Limosin propose la conférence L’Univers vu du ciel , en présence de la docteure en astrophysique et techniques spatiales Sophie Remy.
Informations complémentaires auprès du lycée. .
