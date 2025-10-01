Conférence l’université s’installe au musée CENTRE POMPIDOU-METZ Metz

CENTRE POMPIDOU-METZ 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-08

Catherine Bourdieu est maitresse de conférences et historienne de l’art à l’UFR Sciences humaines et sociales et Arts lettres et langues de l’université de Lorraine. Elle propose à ses étudiants ainsi qu’au public du Centre Pompidou-Metz une série de cours en lien avec les multiples thématiques évoquées dans l’exposition Dimanche sans fin. Une occasion de se sentir comme à l’université et d’inscrire ses connaissances dans un champ chronologique plus étendu.

1er octobre 2025 L’idée d’une collection

8 octobre 2025 L’animal support de création artistique

15 octobre 2025 La table familiale et la nourritureTout public

English :

Catherine Bourdieu is a lecturer and art historian at the UFR Sciences humaines et sociales et Arts lettres et langues of the Université de Lorraine. She is offering her students and the public at the Centre Pompidou-Metz a series of lectures on the many themes evoked by the exhibition Dimanche sans fin. An opportunity to feel like you?re at university, and to place your knowledge in a broader chronological context.

october 1, 2025: The idea of a collection

october 8, 2025: The animal as a medium for artistic creation

october 15, 2025: The family table and food

German :

Catherine Bourdieu ist Dozentin und Kunsthistorikerin an der UFR Sciences humaines et sociales et Arts lettres et langues der Universität Lothringen. Sie bietet ihren Studenten und dem Publikum des Centre Pompidou-Metz eine Reihe von Kursen an, die sich auf die zahlreichen Themen beziehen, die in der Ausstellung Dimanche sans fin angesprochen werden. Eine Gelegenheit, sich wie an einer Universität zu fühlen und seine Kenntnisse in einen größeren chronologischen Rahmen einzuordnen.

1. Oktober 2025: Die Idee einer Sammlung

8. Oktober 2025: Das Tier als Medium für künstlerische Kreationen

15. Oktober 2025: Der Familientisch und das Essen

Italiano :

Catherine Bourdieu è docente e storica dell’arte presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali e di Arti, Letteratura e Lingue dell’Università della Lorena. Propone ai suoi studenti e al pubblico del Centre Pompidou-Metz una serie di conferenze sui numerosi temi sollevati dalla mostra Dimanche sans fin. È un’occasione per sentirsi all’università e per inserire le proprie conoscenze in un contesto cronologico più ampio.

1 ottobre 2025: L’idea di collezione

8 ottobre 2025: L’animale come mezzo di creazione artistica

15 ottobre 2025: La tavola della famiglia e il cibo

Espanol :

Catherine Bourdieu es profesora e historiadora del arte en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, Literatura y Lenguas de la Universidad de Lorena. Ofrece a sus estudiantes y al público del Centro Pompidou-Metz una serie de conferencias sobre los numerosos temas que plantea la exposición Dimanche sans fin. Es una oportunidad para sentirse como en la universidad y situar sus conocimientos en un contexto cronológico más amplio.

1 de octubre de 2025: La idea de colección

8 de octubre de 2025: El animal como medio de creación artística

15 de octubre de 2025: La mesa familiar y la comida

