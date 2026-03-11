Conférence Lupetto de Maurizio Cattelan

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 11:15:00

Date(s) :

2026-04-26

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions

Par Martin Bethenod, Directeur du Centre national des arts plastiques

Virtuose de la plaisanterie mortelle et de la profondeur ambiguë, grand relecteur de l’histoire de l’art jusqu’à ses propres œuvres –, Maurizio Cattelan transforme le jardin Sud du Centre Pompidou-Metz en jardin de mémoire il y a installé la possible tombe d’un petit jack russell, mort en 1997 à l’âge de 13 ans Lupetto.

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée aux expositions du jour.Tout public

14 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

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English :

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions

By Martin Bethenod, Director of the Centre national des arts plastiques

A virtuoso of deadly jokes and ambiguous depths, and a great rereader of art history even his own works Maurizio Cattelan has transformed the south garden of the Centre Pompidou-Metz into a garden of memory: he has installed the possible grave of a little Jack Russell, who died in 1997 at the age of 13: Lupetto.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

L’événement Conférence Lupetto de Maurizio Cattelan Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ