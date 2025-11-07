Conférence L’usage des formes rue du Puy Romans-sur-Isère

Conférence L’usage des formes rue du Puy Romans-sur-Isère vendredi 7 novembre 2025.

Conférence L’usage des formes

rue du Puy Salle Charles Michels Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Conférence animée par Jean Patrice Rozand, autour de la sculpture.

Une soirée passionnante en perspective, entre art, réflexion et partage…

.

rue du Puy Salle Charles Michels Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 78

English :

Lecture by Jean Patrice Rozand on sculpture.

A fascinating evening of art, reflection and sharing…

German :

Von Jean Patrice Rozand moderierter Vortrag über Skulpturen.

Ein spannender Abend in Aussicht, zwischen Kunst, Reflexion und Austausch…

Italiano :

Conferenza di Jean Patrice Rozand sulla scultura.

Un’affascinante serata di arte, riflessione e condivisione…

Espanol :

Conferencia de Jean Patrice Rozand sobre la escultura.

Una velada fascinante de arte, reflexión e intercambio…

L’événement Conférence L’usage des formes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-22 par Valence Romans Tourisme