Conférence L'usage des formes rue du Puy Romans-sur-Isère vendredi 7 novembre 2025.
2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
Conférence animée par Jean Patrice Rozand, autour de la sculpture.
Une soirée passionnante en perspective, entre art, réflexion et partage…
rue du Puy Salle Charles Michels Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 78
English :
Lecture by Jean Patrice Rozand on sculpture.
A fascinating evening of art, reflection and sharing…
German :
Von Jean Patrice Rozand moderierter Vortrag über Skulpturen.
Ein spannender Abend in Aussicht, zwischen Kunst, Reflexion und Austausch…
Italiano :
Conferenza di Jean Patrice Rozand sulla scultura.
Un’affascinante serata di arte, riflessione e condivisione…
Espanol :
Conferencia de Jean Patrice Rozand sobre la escultura.
Una velada fascinante de arte, reflexión e intercambio…
