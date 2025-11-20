Conférence L’Yonne, un département, des territoires Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille

Conférence L’Yonne, un département, des territoires

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

2026-03-28

Patrice Wahlen est historien et talentueux pédagogue qui vous fait adorer l’histoire. Il présente L’Yonne, un département, des territoires . Né sous la Révolution de la réunion contrainte de territoires multiples et parfois rivaux, qu’ils aient été religieux, politiques ou administratifs, l’Yonne est aujourd’hui à la recherche d’une identité forte qu’elle ne pourra construire qu’en assumant avec lucidité ses racines, celles d’un passé complexe, issu essentiellement de l’Antiquité et du Moyen Age. Au coeur du sujet, l’équilibre entre Sénonais, Auxerrois et Avallonnais ne cesse de poser question. Mais le passé ne saurait justifier une quelconque nostalgie de ce qui a été il n’est utile que s’il permet de poser les jalons d’un avenir qui reste à construire. .

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@museepierremerlier.fr

