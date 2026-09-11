mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier La Bellangerais · Rennes

Informations pratiques

CONFÉRENCE “Ma mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?” Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 22 septembre, 14h00

Venez assister à une conférence sur la mémoire pour mieux comprendre comment pallier aux difficultés et rendre notre mémoire plus efficace !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T16:00:00.000+02:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

