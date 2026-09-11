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AGENDA · Rennes

CONFÉRENCE “Ma mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?” Maison de quartier La Bellangerais Rennes

mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier La Bellangerais · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier La Bellangerais
Adresse
5 rue du Morbihan 35700 Rennes
Ville
Rennes

CONFÉRENCE “Ma mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?” Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 22 septembre, 14h00

Venez assister à une conférence sur la mémoire pour mieux comprendre comment pallier aux difficultés et rendre notre mémoire plus efficace !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T16:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes


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