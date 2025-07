Conférence « Ma santé passe par la prévention » Ludothèque Clohars-Carnoët

Conférence « Ma santé passe par la prévention » Ludothèque Clohars-Carnoët vendredi 1 août 2025.

Conférence « Ma santé passe par la prévention »

Ludothèque Espace Musique et Danse Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

La science et vous :

Conférence de Laurent PEYRIN-BIROULET *

La réduction du risque de survenue de nombreuses maladies (cancers, maladies auto-immunes etc.) passe par la prévention, notamment une nutrition équilibrée et un environnement protégé, Mieux vaut prévenir que guérir tel est le défi qui nous attend pour les décennies à venir !

Laurent Peyrin-Biroulet vous fera part de l’expérience qu’il a acquise dans ce domaine au cours de sa carrière en France et aux États-Unis.

Il animera ensuite un débat avec vous sur ce thème.

* Spécialiste mondial des maladies inflammatoires chroniques intestinales dont la maladie de Crohn. .

Ludothèque Espace Musique et Danse Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

