Conférence Salle de conférence de la médiathèque municipale Mâcon

Salle de conférence de la médiathèque municipale 23, rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 2 EUR

Début : 2025-09-09 19:00:00

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Conférence de choses est une déambulation ludique au coeur du savoir encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.

C’est également une incroyable performance d’acteur qui ne repose que sur l’essentiel un comédien et un public dans un espace et un temps donné, sans effet, sans filet, sans technique. .

Salle de conférence de la médiathèque municipale 23, rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 71 47

