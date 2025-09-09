Conférence Salle de conférence de la médiathèque municipale Mâcon
Conférence Salle de conférence de la médiathèque municipale Mâcon mardi 9 septembre 2025.
Conférence
Salle de conférence de la médiathèque municipale 23, rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 19:00:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
Conférence de choses est une déambulation ludique au coeur du savoir encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.
C’est également une incroyable performance d’acteur qui ne repose que sur l’essentiel un comédien et un public dans un espace et un temps donné, sans effet, sans filet, sans technique. .
Salle de conférence de la médiathèque municipale 23, rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 71 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Mâcon a été mis à jour le 2025-08-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)