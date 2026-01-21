Conférence Madame de Sévigné, une vie et mille facettes Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan
Conférence Madame de Sévigné, une vie et mille facettes
Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme
Début : 2026-02-06 18:30:00
La conférence racontera la vie de Madame de Sévigné. La séance sera illustrée par un diaporama qui présentera des portraits de la marquise, des personnages historiques ou littéraires qu’elle a croisés et des lieux qu’elle a fréquentés.
English : Conférence Madame de Sévigné, une vie et mille facettes
The lecture will recount the life of Madame de Sévigné. The session will be illustrated by a slideshow presenting portraits of the marquise, historical or literary figures she encountered, and places she frequented.
