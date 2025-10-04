Conférence Maeght par Yoyo Maeght Nouvelle Maison des Associations Salle 1 La Londe-les-Maures

Conférence Maeght par Yoyo Maeght Nouvelle Maison des Associations Salle 1 La Londe-les-Maures samedi 4 octobre 2025.

Conférence Maeght par Yoyo Maeght

Nouvelle Maison des Associations Salle 1 Avenue Georges-Clémenceau La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association l’Atelier d’art Londais en collaboration avec la Ville de La Londe les Maures vous invitent à la conférence Maeght par Yoyo Maeght, un moment d’échanges qui se fera dans la salle 1 de la nouvelle Maison des Associations.

.

Nouvelle Maison des Associations Salle 1 Avenue Georges-Clémenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 48 40

English :

The Atelier d’art Londais association, in collaboration with the Ville de La Londe les Maures, invites you to a Maeght lecture by Yoyo Maeght, to be held in Room 1 of the new Maison des Associations.

German :

Der Verein l’Atelier d’art Londais lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Stadt La Londe les Maures zur Maeght-Konferenz von Yoyo Maeght ein. Die Veranstaltung findet im Saal 1 des neuen Maison des Associations statt und bietet Gelegenheit zum Austausch.

Italiano :

L’associazione Atelier d’art Londais, in collaborazione con la città di La Londe les Maures, vi invita alla conferenza di Yoyo Maeght, che si terrà nella sala 1 della nuova Maison des Associations.

Espanol :

La asociación Atelier d’art Londais, en colaboración con la ciudad de La Londe les Maures, le invita a una conferencia de Yoyo Maeght, que tendrá lugar en la sala 1 de la nueva Maison des Associations.

L’événement Conférence Maeght par Yoyo Maeght La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var