Conférence Magie et Sorcellerie Salle associative de la mairie Gondreville

Salle associative de la mairie 56 rue du Château des Princes Gondreville Meurthe-et-Moselle

Mercredi 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

2025-11-05

Fées et sorcières, entre magie et sorcellerie, Jean-Pierre Couteau, ancien professeur d’histoire-géographie, vous aidera à mieux les connaître au fil de trois mille ans d’histoire. Il évoquera la chasse aux sorcières, illustrera les légendes et croyances populaires.

Gondreville n’y a pas échappé !Tout public

English :

Fairies and witches, between magic and witchcraft, Jean-Pierre Couteau, a former history and geography teacher, will help you to get to know them better through three thousand years of history. He will evoke the hunt for witches, and illustrate popular legends and beliefs.

Gondreville was no exception!

German :

Feen und Hexen, zwischen Magie und Zauberei: Jean-Pierre Couteau, ehemaliger Geschichts- und Geografielehrer, hilft Ihnen, sie im Laufe ihrer dreitausendjährigen Geschichte besser kennen zu lernen. Er wird auf die Hexenjagd eingehen und die Legenden und den Volksglauben veranschaulichen.

Auch Gondreville ist davon nicht verschont geblieben!

Italiano :

Fate e streghe, tra magia e stregoneria, Jean-Pierre Couteau, ex insegnante di storia e geografia, vi aiuterà a conoscerle meglio attraverso tremila anni di storia. Parlerà della caccia alle streghe e illustrerà leggende e credenze popolari.

Gondreville non faceva eccezione!

Espanol :

Hadas y brujas, entre magia y brujería, Jean-Pierre Couteau, antiguo profesor de historia y geografía, le ayudará a conocerlas mejor a través de tres mil años de historia. Hablará de la caza de brujas e ilustrará leyendas y creencias populares.

Gondreville no fue una excepción

