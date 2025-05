Conférence « Magritte René, un trait peut en cacher un autre » – Médiathèque de Barbentane Barbentane, 15 mai 2025 18:00, Barbentane.

Bouches-du-Rhône

Conférence « Magritte René, un trait peut en cacher un autre » Jeudi 15 mai 2025 à 18h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Conférence « Magritte René, un trait peut en cacher un autre ».

Conférence « Magritte René, un trait peut en cacher un autre ».



L’occasion d’en découvrir davantage sur René Magritte (1898-1967) ce peintre belge né durant le siècle d’avant-gardes artistiques bouillonnantes. Ce dernier n’a cessé de surprendre à travers son œuvre par la distance prise et l’affirmation d’une expression singulière entre objet du quotidien, image recherchée, langage et titres extravagants totalement dissociés.



Ses toiles sont apparues comme des rébus auxquels chaque regardeur réagissait avec ses acquis, sa sensibilité et son imagination. Elles ont sans cesse défié l’évidence, la raison créant ainsi une mythologie toute magrittienne lyrique parfois, saugrenue souvent, conviant l’observateur à les interpréter selon son humeur et la perception du monde qui l’entoure.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

English :

Conference « Magritte René, one line can hide another ».

German :

Vortrag « Magritte René, ein Strich kann einen anderen verbergen ».

Italiano :

Conferenza « Magritte René, una linea può nasconderne un’altra ».

Espanol :

Conferencia « Magritte René, una línea puede ocultar otra ».

L’événement Conférence « Magritte René, un trait peut en cacher un autre » Barbentane a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence