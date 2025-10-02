Conférence Maignan, peintre d’histoire Amiens
Conférence Maignan, peintre d’histoire Amiens jeudi 2 octobre 2025.
Conférence Maignan, peintre d’histoire
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Les grands tableaux d’histoire exposés aux Salons ont fait la renommée de Maignan, reconnu pour l’ampleur de son imagination dans des sujets historiques, religieux ou mythologiques.
Par Véronique Alemany, conservatrice générale honoraire du patrimoine, commissaire de l’exposition.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
Les grands tableaux d’histoire exposés aux Salons ont fait la renommée de Maignan, reconnu pour l’ampleur de son imagination dans des sujets historiques, religieux ou mythologiques.
Par Véronique Alemany, conservatrice générale honoraire du patrimoine, commissaire de l’exposition.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
The large-scale history paintings exhibited at the Salons made Maignan famous for the breadth of his imagination in historical, religious and mythological subjects.
By Véronique Alemany, Honorary General Curator of Heritage, exhibition curator.
Reservations required. Subject to availability
German :
Die großen Historienbilder, die in den Salons ausgestellt wurden, begründeten Maignans Ruhm. Er war bekannt für die Bandbreite seiner Vorstellungskraft bei historischen, religiösen und mythologischen Themen.
Von Véronique Alemany, ehrenamtliche Generalkonservatorin für Kulturerbe und Kuratorin der Ausstellung.
Nur mit Reservierung. Im Rahmen der verfügbaren Plätze
Italiano :
I grandi quadri di storia esposti ai Salon hanno reso famoso Maignan, noto per l’ampiezza della sua immaginazione nei soggetti storici, religiosi e mitologici.
Di Véronique Alemany, Curatore Generale Onorario del Patrimonio, curatrice della mostra.
Prenotazione obbligatoria. Soggetto a disponibilità
Espanol :
Los grandes cuadros de historia expuestos en los Salones hicieron famoso a Maignan, célebre por la amplitud de su imaginación en temas históricos, religiosos y mitológicos.
Por Véronique Alemany, conservadora general honoraria del Patrimonio, comisaria de la exposición.
Reserva obligatoria. Sujeto a disponibilidad
L’événement Conférence Maignan, peintre d’histoire Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS