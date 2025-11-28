CONFERENCE MAIGRIR EN MANGEANT Marquefave
CONFERENCE MAIGRIR EN MANGEANT Marquefave vendredi 28 novembre 2025.
CONFERENCE MAIGRIR EN MANGEANT
SALLE DES FÊTES Marquefave Haute-Garonne
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Venez assister à la conférence maigrir en mangeant comment mieux gérer son poids et sa santé !
Une conférence organisée par la Gymnastique Volontaire de Marquefave et présentée par Danièle CLREC-RETTIG, experte en nutrition dévoilera les clés d’un métabolisme actif et durable pour bousculer les fausses croyances. .
SALLE DES FÊTES Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie jsarr@orange.fr
English :
Come and take part in the maigrir en mangeant conference: how to better manage your weight and your health!
German :
Besuchen Sie den Vortrag Abnehmen durch Essen : Wie man sein Gewicht und seine Gesundheit besser verwalten kann!
Italiano :
Partecipate alla conferenza Dimagrire mangiando : come gestire meglio il vostro peso e la vostra salute!
Espanol :
Asista a la conferencia Adelgazar comiendo : ¡cómo gestionar mejor su peso y su salud!
