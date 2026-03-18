Conférence: Mais où sont les filles? Office de Tourisme Brantôme en Périgord

Conférence: Mais où sont les filles?

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Conférence: Mais où sont les Filles? Cette conférence porte sur la place des femmes dans les sciences. Participation libre. Sur réservation.

Conférence: Mais où sont les Filles? Cette conférence porte sur la place des femmes dans les sciences. Participation libre. Sur réservation. .

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 03 27

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L’événement Conférence: Mais où sont les filles? Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne