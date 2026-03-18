Conférence: Mais où sont les filles? Office de Tourisme Brantôme en Périgord
Conférence: Mais où sont les filles? Office de Tourisme Brantôme en Périgord jeudi 2 avril 2026.
Conférence: Mais où sont les filles?
Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Conférence: Mais où sont les Filles? Cette conférence porte sur la place des femmes dans les sciences. Participation libre. Sur réservation.
Conférence: Mais où sont les Filles? Cette conférence porte sur la place des femmes dans les sciences. Participation libre. Sur réservation. .
Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 03 27
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English : Conférence: Mais où sont les filles?
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L’événement Conférence: Mais où sont les filles? Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne