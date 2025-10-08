Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac

Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac mercredi 8 octobre 2025.

Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 18:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Conférence et échanges autour de documentaires sur le travail et l’IA, animés par Michaela VOLLBRECHT, mathématicienne-philosophe.

Soirée proposée par l’ATSAC de Figeac.

Conférence et échanges autour de documentaires sur le travail et l’IA, animés par Michaela VOLLBRECHT, mathématicienne-philosophe.

Soirée proposée par l’ATSAC de Figeac. .

Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

Conference and discussion around documentaries on work and AI, hosted by Michaela VOLLBRECHT, mathematician-philosopher.

Evening organized by ATSAC Figeac.

German :

Vortrag und Austausch über Dokumentarfilme zum Thema Arbeit und KI, moderiert von Michaela VOLLBRECHT, Mathematikerin und Philosophin.

Der Abend wird von der ATSAC in Figeac angeboten.

Italiano :

Conferenza e discussione basata su documentari sul lavoro e l’IA, condotta da Michaela VOLLBRECHT, matematico-filosofo.

Serata organizzata da ATSAC Figeac.

Espanol :

Conferencia y debate a partir de documentales sobre el trabajo y la IA, a cargo de Michaela VOLLBRECHT, matemática-filósofa.

Velada organizada por ATSAC Figeac.

L’événement Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Figeac