Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac

Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail

Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac mercredi 8 octobre 2025.

Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 18:30:00
fin : 2025-10-08

Date(s) :
2025-10-08

Conférence et échanges autour de documentaires sur le travail et l’IA, animés par Michaela VOLLBRECHT, mathématicienne-philosophe.
Soirée proposée par l’ATSAC de Figeac.
Conférence et échanges autour de documentaires sur le travail et l’IA, animés par Michaela VOLLBRECHT, mathématicienne-philosophe.
Soirée proposée par l’ATSAC de Figeac.   .

Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie  

English :

Conference and discussion around documentaries on work and AI, hosted by Michaela VOLLBRECHT, mathematician-philosopher.
Evening organized by ATSAC Figeac.

German :

Vortrag und Austausch über Dokumentarfilme zum Thema Arbeit und KI, moderiert von Michaela VOLLBRECHT, Mathematikerin und Philosophin.
Der Abend wird von der ATSAC in Figeac angeboten.

Italiano :

Conferenza e discussione basata su documentari sul lavoro e l’IA, condotta da Michaela VOLLBRECHT, matematico-filosofo.
Serata organizzata da ATSAC Figeac.

Espanol :

Conferencia y debate a partir de documentales sobre el trabajo y la IA, a cargo de Michaela VOLLBRECHT, matemática-filósofa.
Velada organizada por ATSAC Figeac.

L’événement Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Figeac