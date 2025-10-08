Conférence Maison de la région Figeac Intelligence Artificielle et Travail Figeac
Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot
Gratuit
Début : 2025-10-08 18:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Conférence et échanges autour de documentaires sur le travail et l’IA, animés par Michaela VOLLBRECHT, mathématicienne-philosophe.
Soirée proposée par l’ATSAC de Figeac.
English :
Conference and discussion around documentaries on work and AI, hosted by Michaela VOLLBRECHT, mathematician-philosopher.
Evening organized by ATSAC Figeac.
German :
Vortrag und Austausch über Dokumentarfilme zum Thema Arbeit und KI, moderiert von Michaela VOLLBRECHT, Mathematikerin und Philosophin.
Der Abend wird von der ATSAC in Figeac angeboten.
Italiano :
Conferenza e discussione basata su documentari sul lavoro e l’IA, condotta da Michaela VOLLBRECHT, matematico-filosofo.
Serata organizzata da ATSAC Figeac.
Espanol :
Conferencia y debate a partir de documentales sobre el trabajo y la IA, a cargo de Michaela VOLLBRECHT, matemática-filósofa.
Velada organizada por ATSAC Figeac.
