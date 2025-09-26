Conférence Maîtrisons l’équilibre avec Star Wars Pôle Simone Veil Le Havre

Conférence Maîtrisons l’équilibre avec Star Wars Pôle Simone Veil Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Conférence Maîtrisons l’équilibre avec Star Wars

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le concept d’équilibre décrit une situation où les « influences » se compensent exactement. Cette notion est utilisée dans de nombreux domaines allant de la physique à la géopolitique, en passant par la chimie ou l’économie.

À partir de Star Wars, nous vous proposons d’explorer ce que la physique entend par « équilibre ». Futurs Jedis, cette séquence est faite pour vous, elle est une invitation à mieux comprendre l’équilibre de la Force, mais aussi comment l’humanité a modifié l’équilibre de sa planète !

Infos pratiques

Animé par Daniel Fiévet (France Inter)

Intervenant Roland Lehoucq (CEA, Prix Jean-Perrin 2004)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 13 ans Durée 1h

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence Maîtrisons l’équilibre avec Star Wars

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Maîtrisons l’équilibre avec Star Wars Le Havre a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie