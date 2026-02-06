Conférence maladie d’Alzheimer aidants, famille, voisins tous concernés ! Salle socio-culturelle (grande) Le Tallud

Conférence maladie d’Alzheimer aidants, famille, voisins tous concernés !

Conférence maladie d’Alzheimer thématique aidants, famille, voisins tous concernés

Organisé par le Rotary Club Parthenay-Gâtine

Recettes reversées à l’association France Alzheimer 79

Sur inscription par mail ou par téléphone. .

Salle socio-culturelle (grande) Avenue de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 42 36 15 rotaryclubparthenaygatine@gmail.com

